Сколько будут получать военные с 1 октября и почему выплаты сократятся

Как известно, финансовые вознаграждения военным ВСУ определяются специальными предписаниями и правилами. Однако с октября 2024 года эти выплаты могут претерпеть изменения.

Об этом в комментарии изданию NV заявил заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ по позывному Адику.

Возможно уменьшение выплат в ВСУ с октября

Он пояснил, что хотя подоходный налог с денежного довольствия военных не взимается, но существует военный сбор, ранее составлявший 1,5%. Однако с октября 2024 г. эта ставка может возрасти до 5%.

"В сентябре 2024 года военнослужащие получали на руки минимум 20404,57 грн - это 20715,30 грн минимального начисленного денежного довольствия за вычетом 1,5% военного сбора. А в октябре эта сумма уже составит 19679,54 грн из начисленных 20715, с учетом 5% военного сбора", - отметил военный.

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Важно отметить, что для военнослужащих, в отличие от гражданских работников, не установлен минимальный предел зарплаты. Однако, рассматривая минимальный уровень денежного довольствия для военных, например, Сухопутных войск ВСУ, выплаты состоят из:

базовой ставки по 1 тарифному разряду - 2470,00 грн;

доплаты за воинское звание солдат - 530,00 грн;

надбавки за специфику службы 65% - 1950,00 грн;

премии (1 тарифный разряд, стаж менее 1 года) - 15635,10 грн;

индексации – начнет начисляться с сентября 2024 года (за август 2024 года) и составит 130,20 грн.

Напомним, ранее депутат Алексей Гончаренко заявил, что в Украине изменили правила мобилизации для двух категорий мужчин.

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