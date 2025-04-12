Сколько должны зарабатывать учителя: в Раде озвучили свое предложение

Согласно действующему законодательству Украины, должностной оклад учителя с самой низкой квалификацией должен составлять сумму, эквивалентную трем минимальным зарплатам. В настоящее время это около 24 тысяч гривен.

Впрочем, у государства пока нет достаточных финансовых ресурсов для внедрения этой нормы. Об этом рассказал Сергей Бабак – глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций – в интервью УНН.

Сергей Бабак подчеркнул, что проблема заключается не в юридических противоречиях, а в ограниченных финансовых возможностях государства.

"Особенно сейчас, в сложный период нашей истории во время военного положения, обеспечить такой минимальный уровень зарплаты для педагогов – абсолютно справедливый, но очень сложный шаг", – отметил он.

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Депутат напомнил, что соответствующая норма была заложена еще в 2017 году в базовом законе "Об образовании". Тогда правительству было поручено реализовать ее постепенно до 2023 года, в частности, путем ежегодного повышения окладов в соответствии с ростом доходов госбюджета.

По его словам, с 2017 по 2021 год Кабмин действительно принимал решение о повышении зарплат педагогических и научно-педагогических работников, как того требовал закон. Однако начавшаяся в 2022 году полномасштабная война прервала процесс реализации этой инициативы.

На самом высоком государственном уровне нет споров по поводу целесообразности установленного минимального уровня оплаты труда для учителей. Все единодушно признают, что такой подход правильный и заслуженный. Однако, по словам Сергея Бабака, на сегодняшний день у страны нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы реализовать эту норму, предусмотренную базовым законом об образовании.

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