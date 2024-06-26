Сколько оккупантов заблокировали на Агрегатном заводе в Волчанске: в ОВА рассказали о ситуации на севере

В Волчанске Харьковской области на Агрегатном заводе были заблокированы российские оккупанты. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, речь идет о нескольких десятках россиян.

Об этом он сообщил в своем Telegram. Он отметил, что в Волчанске ситуация изменчива, продолжаются уличные бои между украинскими бойцами и российскими оккупантами.

"Заблокированы несколько десятков окупантов на одном из промышленных предприятий в городе Волчанске", – сказал Олег Синегубов.

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Он рассказал, что противник пытается прорваться, однако постоянно терпит потери на Харьковском направлении.

Тогда как задача украинских военных – нанести максимальное поражение по Липецкому и Волчанскому направлениям. Также важно ликвидировать большое количество личного состава, военной техники и вооружения.

"Что там фактически круглосуточно и происходит", – добавил Синегубов.

Напомним, ранее Буданов сказал, как победить РФ. Он отметил необходимость сочетания силы и дипломатии в противостоянии с агрессивной россией.

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