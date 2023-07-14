Сколько клубники можно съесть за день и кому запрещено есть ягоду

В Украине продолжается сезон ягод и многие едят их в избыточном количестве. В частности, это касается клубники.

Впрочем, некоторым следует отказаться от потребления ягоды, учитывая болезни и состояние здоровья. Но и здоровым не советуют есть слишком много клубники каждый день.

Рекомендуется употреблять около шести ягод клубники ежедневно в зависимости от размера. Исследования показали, если следовать этому совету, можно значительно улучшить здоровье сердца и мозга.

В восьми ягодах клубники достаточно витамина С для получения дневной нормы, а также минимальное содержание сахара и калорий.

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Впрочем, ряду людей следует категорически воздержаться от употребления клубники, в частности тем, у кого:

диабет, раздражение кишечника, колит;

диарея или боли в желудке;

почечный литиаз (камни в почках) или почечная недостаточность;

аллергия.

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