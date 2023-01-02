Сколько можно хранить открытое шампанское в холодильнике: простой трюк для взрослых

Новогодние праздники часто отмечают в кругу друзей под бокал игристого вина. Но после громкого застолья взрослые часто не могут решить важный вопрос – что делать с остатками шампанского.

Как правильно хранить бутылку шампанского и что делать с остатками этого напитка читайте в нашем материале.

Сколько можно хранить шампанское

Срок годности шампанского обычно написан на бутылке. Стандартно это 12 месяцев, но часто шампанское хранят дольше.

Рекомендуется хранить бутылку в темном помещении, лучше если это будет винный холодильник или помещение с температурой 14-18 градусов. Хорошо, если вы можете положить бутылку на бок и рядом не будет источников тепла.

Можно ли хранить шампанское в морозилке

Кое-кто из взрослых нередко пытается охладить шампанское в морозильной камере. Делать это следует очень осторожно, потому что вино при замерзании расширяется. Если не соблюдать время, бутылка может взорваться или треснуть.

Отметим, что шампанское замерзает при температуре –5..9°С.

Как хранить открытое шампанское

Рекомендуем закрыть его специальной пробкой, которую можно купить в специальном магазине. Если такой пробки нет – подойдет самодельный трюк из салфетки или пленки.

Помните, что герметичные пробки предотвращают окисление.

После закрытия шампанского поддерживайте постоянную температуру от 7 до 18 градусов. Это сохраняет шипучие и пузырчатые характеристики шампанского.

Избегайте хранения шампанского при комнатной температуре.

Открытое шампанское не стоит хранить больше суток даже в холодильнике.

По истечении 24 часов игристое в открытой бутылке наверняка практически выдохнется и потеряет свой первоначальный вкус и аромат.

Ранее Uaportal писал, как правильно откупорить шампанское, чтобы не было травм и много пены. Читайте наши советы.

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