Сколько обойдется свет с 1 июня: украинцам назвали новый тариф

В Украине продлили действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года. Это означает, что в июне, июле, августе и ближайшие месяцы украинцы и дальше будут платить за свет по действующей ставке — 4,32 грн за 1 кВтч.

Такое решение принял Кабинет Министров. Оно закреплено постановлением №480 от 29.04.2025. В документе указано, что предварительная дата завершения действия тарифа - 30 апреля - изменена на 31 октября.

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В частности, для семей, проживающих в квартирах с газовыми плитами и централизованным снабжением горячей водой и потребляющих не более 190 кВтч в месяц (по социальной норме — 70 кВтч на первого члена семьи и 30 кВтч на каждого следующего), общая плата за электроэнергию составит 820,8 грн.

Народный депутат Владимир Крейденко, представитель фракции "Слуга народа", подтвердил, что в ближайшем будущем повышение тарифов на электроэнергию и газ не предполагается. Так, цена на электроэнергию будет оставаться на уровне 4,32 грн за киловатт, а абоненты "Нафтогаза", составляющие примерно 98% потребителей, продолжат покупать газ по 7,96 грн за кубометр.

Впрочем, по словам депутата, полностью исключать возможность изменений в тарифной политике нельзя. Просмотр возможен только в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как масштабный энергетический кризис в Украине или на мировом рынке. В этом случае парламент может внести соответствующие изменения в законодательство и пересмотреть государственный бюджет.

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