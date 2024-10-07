Сколько пенсионеров в Украине получают выплаты свыше 4 тысяч гривен

По состоянию на середину июля в Украине было зарегистрировано 10,26 миллиона пенсионеров. Самые высокие пенсии получают в Киеве - 7 940 гривен, а наименьшие выплаты в Тернопольской области – 4 436 гривен.

Примерно 4,5 миллиона пенсионеров получают пенсии меньше 4 тысяч гривен, из которых более половины имеют выплаты, не превышающие 3 тысяч гривен. Количество таких пенсионеров снизилось с 51% до 43,5% за первые шесть месяцев года. Об этом пишет 24 Канал.

Читайте также: Пенсии под ударом: правительство приняло неожиданное решение по выплатам

Пенсионные выплаты свыше 4 тысяч гривен получает 18,6% украинцев, что составляет 1,9 миллиона человек. Людей, которые имеют среднюю пенсию более 10 тысяч гривен, насчитывается всего 1,2 миллиона.

Стоит напомнить, что после индексаций в марте средний размер пенсии в Украине увеличился на 8%, достигнув 5 816 гривен.

Самый высокий средний размер пенсии среди регионов зафиксирован в Киеве – 7 940,27 гривен, что на 36,5% превышает общеукраинский показатель. Наименьшая пенсионная выплата наблюдается на Тернопольщине – 4 436,41 гривен, что на 24% меньше среднего уровня по стране.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, на какие надбавки к пенсии имеют право украинцы, достигшие 65-летнего возраста.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!