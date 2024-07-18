Сколько придется платить за свет зимой: озвучена стоимость 1 кВт*ч

Стоимость электроэнергии в Украине будет оставаться неизменной до 1 мая 2025 года. Это означает, что в течение осеннего и зимнего сезона 2024/2025 годов цены не будут расти, и потребители будут продолжать платить 4,32 грн за каждый потребленный киловатт-час.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – сообщил министр энергетики Герман Галущенко в ответе на запрос депутата Алексея Кучеренко. Данный документ был опубликован на странице парламентария в Facebook. Об этом пишет OBOZ.UA

Дополнительно было отмечено, что тариф в размере 4,32 грн за 1 кВтч был установлен, исходя из стоимости производства электричества компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которая составляет 1,7 грн (только за производство). В то же время следует учесть, что потребители в Украине также используют импортируемую электроэнергию и электричество, полученное с ветровых и солнечных электростанций, а также с тепловой генерации.

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Электротариф был сохранен на уровне 2,64 грн за 1 кВт-ч для потребителей с электрическим отоплением. Однако этот тариф будет применяться только в течение отопительного сезона.

Вне отопительного сезона эти потребители, как и остальное население, будут оплачивать электроэнергию по цене 4,32 грн/кВт-ч. Согласно правительственному решению, если домохозяйство, пользующееся электроотоплением, тратит до 2000 кВт-ч электроэнергии в зимний месяц, оно может рассчитываться по старому тарифу. Однако, если потребление превышает этот лимит, то за весь объем потребленной электроэнергии придется платить по новой цене – 4,32 грн/кВт-ч.

Министр энергетики Герман Глущенко ранее заявлял, что в условиях нынешней сложной экономической ситуации, вызванной войной, невозможно допустить рост цен на электроэнергию для граждан до рыночных показателей (около 7,5 грн/кВт-ч), но государство также не может поддерживать экстремально низкую льготную цену для всех потребителей. Тариф в 2,64 грн покрывает лишь треть фактической стоимости электроэнергии.

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