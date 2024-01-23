Сколько стоит сало, свинина и курица в Киеве: Как в столице изменилась цена на мясо
Цены на мясо в Киеве продолжают меняться. По данным продавцов на крупнейшем оптовом рынке в Украине – киевском рынке "Столичный", говядина и телятина подорожали на 10-20 гривен за килограмм. Антрекотик стоит 225 гривен, лопаточка – 245, задняя часть – 260. Вырезка и каре стоят 700 и 300 гривен соответственно.
Свинина, напротив, подешевела. Задняя часть и бедро стоят 150 гривен за килограмм, лопатка – от 150-160. В целом цена на свинину в районе 180-190 гривен за килограмм, пишет Апостроф.
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Сало держится в цене в среднем за 200 гривен за килограмм.
Цены на курицу тоже снизились. За целый цыпленок просят от 150 гривен за килограмм, филе куриное – 195 гривен, голень – 130 гривен.
Как выбрать качественное мясо
Продавцы "Столичного" дали советы, как выбрать действительно качественное мясо.
- Кусок мяса должен быть свежим. Свежее мясо имеет приятный запах, без посторонних запахов.
- Кусок мяса должен быть мягким. Прижмите пальчиком мясо. Если оно мягкое, то оно свежее.
- Цвет мяса должен быть однородным, без пятен и прожилок.
Важно помнить, что цены на мясо могут изменяться в зависимости от сезона, спроса и других факторов.
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