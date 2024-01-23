Сколько стоит сало, свинина и курица в Киеве: Как в столице изменилась цена на мясо

Как изменились цены на мясо в Киеве в январе 2024 года

Цены на мясо в Киеве продолжают меняться. По данным продавцов на крупнейшем оптовом рынке в Украине – киевском рынке "Столичный", говядина и телятина подорожали на 10-20 гривен за килограмм. Антрекотик стоит 225 гривен, лопаточка – 245, задняя часть – 260. Вырезка и каре стоят 700 и 300 гривен соответственно.

Свинина, напротив, подешевела. Задняя часть и бедро стоят 150 гривен за килограмм, лопатка – от 150-160. В целом цена на свинину в районе 180-190 гривен за килограмм, пишет Апостроф.

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Сало держится в цене в среднем за 200 гривен за килограмм.

Цены на курицу тоже снизились. За целый цыпленок просят от 150 гривен за килограмм, филе куриное – 195 гривен, голень – 130 гривен.

Как выбрать качественное мясо

Продавцы "Столичного" дали советы, как выбрать действительно качественное мясо.

Кусок мяса должен быть свежим. Свежее мясо имеет приятный запах, без посторонних запахов.

Кусок мяса должен быть мягким. Прижмите пальчиком мясо. Если оно мягкое, то оно свежее.

Цвет мяса должен быть однородным, без пятен и прожилок.

Важно помнить, что цены на мясо могут изменяться в зависимости от сезона, спроса и других факторов.

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