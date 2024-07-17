Сколько времени генератор может работать без перерыва

В условиях отсутствия централизованного электроснабжения генератор становится незаменимым помощником. Он может являться как резервным источником питания, так и основным для дома, дачи или предприятия. Об этом пишет "Факты".

Сколько времени может непрерывно работать генератор?

Ответ на этот вопрос зависит от типа и режима эксплуатации.

Стационарные генераторы:

Эти модели предназначены для продолжительной работы без отключения.

Имеют встроенную систему охлаждения и датчики, контролирующие работу агрегата, предотвращая его перегревание.

Благодаря этому они могут работать практически непрерывно.

Портативные генераторы:

Портативные генераторы, которые сейчас массово используются в Украине из-за веерных отключений, имеют ограниченное время непрерывной работы.

Чтобы такое устройство работало долго, необходимо:

Регулярно производить техобслуживание.



Не перегружайте генератор.

При постоянной работе в течение нескольких часов устройство может перегреваться и даже выходить из строя.

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Рекомендуемый режим работы для портативных генераторов:

Запуск на 2-4 часа.

Перерыв для охлаждения двигателя.

Проверка уровня масла и топлива.

Обзор генератора на наличие протечек.

Время непрерывной работы портативных генераторов:

Бензиновые генераторы:

При 100% нагрузке: 7-8 часов .

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За 50% нагрузки: до 12-14 часов .

. Дизельные генераторы:

Простые модели: более 10 часов .

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Качественные модели высокой мощности: более суток.

Важно!

Не заправляйте генератор во время работы! Это опасно из-за нагревания корпуса и риска возгорания топлива.

Максимальные пороговые значения времени не означают, что генератор можно эксплуатировать непрерывно.

Лучше периодически выключать аппарат, чтобы дать ему остыть.

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