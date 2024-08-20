Следует ли украинским пенсионерам ожидать индексацию выплат до конца года

Ежегодно в Украине пенсии проходят процесс индексации, который осуществляется один раз в год. Кроме этого, некоторые пенсионеры имеют право на получение ежегодных дополнительных единовременных выплат.

В текущем году индексация пенсий была проведена в марте и коснулась более 10 миллионов граждан пенсионного возраста. По словам Сергея Коробкина, специалиста в сфере пенсионного обеспечения, дополнительной индексации до конца года не предусмотрено. Об этом пишет 24 канал.

Однако существует возможность осуществления специальных перерасчетов и выплаты единовременных пособий к пенсиям в связи с Днем Независимости. Согласно постановлению Кабмина, до 24 августа этого года ветераны войны получат единовременную финансовую поддержку.

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Лица, получившие инвалидность из-за войны, а также бывшие дети, находившиеся в концентрационных лагерях или гетто, признанные инвалидами, получат следующие суммы:

І группа инвалидности: 3 100 гривен ,

, ІІ группа инвалидности: 2 900 гривен ,

, ІІІ группа инвалидности: 2 700 гривен.

Также предусмотрены выплаты другим категориям граждан:

Участникам боевых действий, пострадавшим во время Революции Достоинства, бывшим детям узникам концентрационных лагерей и гетто, а также детям, рожденным в таких условиях, где их родители были незаконно удержаны, будет выплачено по 1 000 гривен .

. Лицам с особыми заслугами перед государством: 3 100 гривен .

. Члены семей погибших ветеранов войны, жены или мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак, а также жены или мужья умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которые были признаны лицами с инвалидностью из-за общих заболеваний, трудового увечья или других причин, и не женились во второй раз – получают по 650 гривен.

Напомним, ранее UAportal писал, кто из пенсионеров в Украине имеет право на получение соцпомощи.

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