Служить вам годами: топ самых надежных автомобилей в мире

На современном авторынке представлено множество моделей, однако не все автомобили могут похвастаться длительным сроком службы без серьезных поломок. Именно поэтому специалисты регулярно публикуют рейтинги надежности, помогающие покупателям сориентироваться и выбрать действительно качественный автомобиль.

Согласно аналитическим отчетам таких авторитетных организаций, как Consumer Reports и JD Power, ведущие позиции в списках самых надежных брендов стабильно занимают японские автопроизводители. Toyota, Honda и Mazda давно зарекомендовали себя благодаря высокому качеству сборки и минимальному количеству технических проблем в течение многолетней эксплуатации. Такие машины без особого труда могут прослужить более двух десятков лет. Об этом пишет itsider.

Toyota уже давно ассоциируется с надежностью и долговечностью. Ее модели – постоянные участники рейтингов автомобилей, безотказно работающих десятилетиями. К примеру, Toyota Highlander часто остается в собственности одной семьи более 20 лет. Не менее популярны у украинских водителей Toyota Corolla и Camry — эти седаны отличаются легкостью обслуживания, широким выбором запчастей и способностью выдерживать различные погодные условия без потери технических характеристик. Отдельное внимание эксперты обращают на Toyota Land Cruiser 200, который считается одним из самых стойких внедорожников для тяжелых условий эксплуатации.

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Автомобили Honda также славятся своей долговечностью, в частности благодаря надежным двигателям. Модель Honda Accord показывает выдающиеся показатели выносливости и часто опережает конкурентов в своем классе. Honda CR-V и Pilot – это примеры авто, способных служить владельцу много лет без существенных проблем. Honda Civic, как и CR-V, по праву считаются одними из самых надежных легковушек в мире.

Не отстает и Mazda. В частности, Mazda3 и Mazda CX-5 считаются одними из самых выносливых моделей в своем сегменте. Низкий уровень обращений в сервисные центры подтверждает их надежность. К тому же ежегодное обслуживание этих моделей стоит сравнительно недорого — в пределах 300–500 долларов США, что делает их еще более привлекательными для покупателей.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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