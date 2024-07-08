Смертельная жара может уничтожить пять регионов на планете – NASA

Глобальное потепление быстро приближает нас к климатическому коллапсу, возможность которого подтверждают исследования NASA. Согласно прогнозу, 5 регионов планеты могут оказаться непригодными для жизни уже к 2070 году из-за экстремальной жары.

Как пишет Meteored UK, в NASA проанализировали спутниковые данные и зафиксировали тревожную картину: в течение следующих 50 лет миллионы людей окажутся под угрозой из-за невыносимой жары.

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Прогноз, как регионы планеты могут исчезнуть из-за безудержной жары:

Южная Азия: Этот регион уже страдает от жары, а через 20 лет ситуация может существенно ухудшиться.

Персидский залив Сочетание жары и высокой влажности может сделать этот регион непригодным для жизни в течение нескольких лет.

Красное море и побережье Восточного Китая: К 2070 г. индекс мокрого термометра в этих регионах превысит допустимый уровень, что приведет к необратимым последствиям для организма человека.

Бразилия: Центральная часть страны и Амазонка также окажутся под угрозой из-за резкого роста температуры и влажности к 2070 году.

Зафиксированы случаи NASA, когда температура по влажному термометру превышала 35°C, что является критическим уровнем для человека. Такие условия приводят к перегреванию, проблемам с дыханием и сердечно-сосудистой системой.

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