Смогут ли оккупанты достичь своей цели на Востоке: ответ ВСУ

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что приоритетной целью оккупантов на Востоке является вытеснение украинских бойцов на реку Оскол на Купянском направлении. В то время как главная их цель – полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ сообщил во время телевизионного марафона. Сергей Череватый убежден, что враг не сможет добиться этой цели.

"У них уже несколько месяцев это приоритетная цель (вытеснение ВСУ на реку Оскол, – ред.), однако она для них абсолютно недостижима благодаря грамотной работе штабов, командиров всех уровней и преданности делу, мужеству и профессионализму наших военнослужащих", – сказал он.

По его словам, главная цель врага осталась неизменной. На этом этапе они хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Это им нужно для того, чтобы иметь хоть какие-то промежуточные результаты и чтобы показать, что "так называемые "новые земли", которые они внесли в свою Конституцию, якобы смогли освободить".

Также Череватый рассказал, что в Луганской области враг сконцентрировал большое количество личного состава, вооружения и техники.

"Не могу сказать, что это личный состав высокообучен и что техника самая новая, однако ее достаточно много, и она может поражать", – добавил Сергей Череватый.

Напомним, 22 июля спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты взяли определенную паузу для сбора информации. В частности, наблюдается повышенная активность разведывательных беспилотников. Они собирают информацию о портовой инфраструктуре.

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