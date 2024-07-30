Смотреть, если грустно: 3 лучшие комедии от Netflix, которые точно поднимут настроение

Стриминговый гигант Netflix предлагает настоящий калейдоскоп комедийных фильмов, которые удовлетворят вкусы самых требовательных зрителей. От подросткового веселья до криминальных приключений, от пародий к экшн-комедиям – здесь каждый найдет что-то по душе. Чтобы облегчить ваш выбор среди этого разнообразия, мы подготовили подборку самых ярких комедийных жемчужин платформы.

Наша коллекция охватывает разные оттенки юмора – от легких и беззаботных до ироничных и увлекательных. Здесь вы найдете как свежие новинки, так и проверенные временем хиты, которые гарантированно развеселят и поднимут настроение. Об этом пишет 24 tv.ua.

"Клоны Тайрона" (2023)

Эта американская научно-фантастическая комедия стала режиссерским дебютом Джуэла Тейлора, который вместе с Тони Рэттенмайером создал увлекательный сценарий. В фильме блестят звезды первой величины: Джон Бойега, Тэйона Паррис, Джейми Фокс и Кифер Сазерленд.

История разворачивается вокруг необычного трио, которое, столкнувшись с рядом жутких событий, решает распутать клубок правительственных интриг. Их одиссея полна комических ситуаций и неожиданных поворотов, где каждый персонаж привносит свою уникальную изюминку.

"Идеальный пасьянс" (2022)

Фильм рассказывает об амбициозной менеджерке из Лос-Анджелеса, отправляющейся на австралийскую ферму, чтобы завоевать важного клиента. Ее цель – продемонстрировать свою универсальность и наладить новые деловые связи. Однако жизнь на ферме оказывается подлинным испытанием для городской жительницы.

В процессе своей миссии она сближается с харизматичным местным жителем, скрывающим свои тайны. Их взаимодействие наполнено эмоциональными и комическими моментами, ведь столкновение двух разных миров порождает множество курьезов и увлекательных ситуаций.

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"День сплошного "да"" (2021)

Эта американская семейная комедия, созданная режиссером Мигелем Артетой по мотивам одноименной детской книги, собрала звездный актерский состав: Дженнифер Гарнер, Эдгар Рамирес и Дженна Ортега.

Сюжет оборачивается вокруг одного необычного дня, когда родители решают отвечать "да" по всем просьбам своих детей. Это решение становится катализатором для ряда забавных и увлекательных приключений, ведь дети используют эту возможность по полной.

В течение дня семья попадает в водоворот комических ситуаций, порожденных безграничной детской фантазией и отсутствием родительских "нет".

Выберите комедию по вкусу, соберите друзей и погрузитесь в мир веселья. Вечер в компании хорошего фильма и близких людей – идеальный рецепт для отдыха, смеха и побега от будничных забот.

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