Смягчает и лечит кожу: косметологи назвали 5 причин умываться минеральной водой

Минеральные свойства природных источников воды открыли в Древней Греции и Риме, где жители использовали минеральные ванны для омоложения и преодоления усталости. Эти чудодейственные свойства минеральной воды вскоре распространились по всей Европе.

Минеральная вода содержит полезные химические элементы, которые помогают успокоить и увлажнить кожу, уменьшить ощущение сухости и взыскания, а также лечат аллергические воспаления и заболевания кожи.

При умывании рекомендуется использовать негазированную воду, а если газировка, то перед использованием оставить ее в открытой посуде на 30-40 минут, чтобы углекислота получилась и не вызывала раздражений кожи. Для ухода за жирной, ячеистой и комбинированной кожей lady.tochka.net рекомендует использовать воду с высоким содержанием солей, а для нормальной или сухой кожи подходят грунтовые слабоминерализованные воды, хорошо тонизирующие и увлажняющие кожу.

Еще несколько минеральных рецептов красоты:

Протрите лицо кусочками льда из минеральной воды после умывания. Это поможет сузить поры и поддерживать упругость кожи, предотвращая появление морщин.

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Для сухой или комбинированной кожи рекомендуется регулярно использовать маску на минеральной воде. Смешайте яичный желток с растительным маслом и минеральной водой, нанесите на лицо ватным тампоном, через несколько минут нанесите второй пласт, а через 20 минут смойте маску раствором холодного чая.

Для лечения и укрепления ногтей рекомендуем регулярные минеральные ванночки. Просто опустите пальцы в емкость с минеральной водой на 10 минут, а затем покройте их лечебным лаком, содержащим кальций.

Напомним, мы уже писали о секретах ухода за лицом, которые уйдут несколько лет.

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