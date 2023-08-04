Пом’якшує та лікує шкіру: косметологи назвали 5 причин вмиватись мінеральною водою

Мінеральні властивості природних джерел води відкрили в Стародавній Греції та Римі, де жителі використовували мінеральні ванни для омолодження та подолання втоми. Ці чудодійні властивості мінеральної води незабаром поширились по всій Європі..

Мінеральна вода має в своєму складі корисні хімічні елементи, які допомагають заспокоїти та зволожити шкіру, зменшити відчуття сухості й стягнення, а також лікують алергічні запалення та захворювання шкіри.

Під час вмивання рекомендується використовувати негазовану воду, а якщо газована, то перед використанням залишити її у відкритому посуді на 30-40 хвилин, щоб вуглекислота вийшла і не викликала подразнень шкіри. Для догляду за жирною, пористою та комбінованою шкірою lady.tochka.net рекомендує використовувати воду з високим вмістом солей, а для нормальної або сухої шкіри підходять ґрунтові слабомінералізовані води, що добре тонізують і зволожують шкіру.

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Ще декілька мінеральних рецептів краси:

Протріть обличчя шматочками льоду з мінеральної води, після вмивання. Це допоможе звузити пори та підтримувати пружність шкіри, запобігаючи появі зморшок.

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Для сухої або комбінованої шкіри рекомендується регулярно використовувати маску на мінеральній воді. Змішайте яєчний жовток з рослинною олією та мінеральною водою, нанесіть на обличчя ватним тампоном, через кілька хвилин нанесіть другий шар, а через 20 хвилин змийте маску розчином холодного чаю.

Для лікування та зміцнення нігтів рекомендуємо регулярні мінеральні ванночки. Просто опустіть пальці в ємність із мінеральною водою на 10 хвилин, а потім покрийте їх лікувальним лаком, який містить кальцій.

Нагадаємо, ми вже писали про секрети догляду за обличчям, які заберуть кілька років.

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