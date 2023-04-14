Матимете свіжий та молодий вигляд: прості секрети, які заберуть кілька років

Секрети молодості - як вигляди молодшою за допомогою макіяжу - макіяж, який молодить

Кожна жінка прагне мати свіжий та доглянутий вигляд. Проте багато хто вважає, що для цього треба багато часу та грошей.

Утім, є маленькі секрети, які візуально позбавлять вас кількох років. Про це пише Ukr.Media.

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Правильно підібрана помада

На губах дуже вишукано виглядатиме блиск кольору марсала, але він додасть вам років. Тому, щоб позбутися кількох років, обирайте помади нейтральних світлих відтінків. Знайдіть свій ідеальний нюдовий тон – він підійде для будь-якого випадку.

Носіть окуляри та лінзи

Якщо у вас почав падати зір, не соромтеся одягнути окуляри чи лінзи. Оскільки через постійне мруження у куточках очей дуже швидко утворюють зморшки.

Чи не кожен знає, що розкритий погляд – ознака молодості, а примруження – старить.

Консилером вам в допомогу

Три лінії на обличчі можуть візуально додати років:

перша лінія – це лінія у внутрішнього куточка ока,

друга лінія йде від крила носа до куточків губ,

третя – від куточка губ до підборіддя.

По цих лініях треба пройтися світлим коректором за допомогою пухнастої кисті. Так ви всього за кілька хвилин освіжите обличчя.

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Вибирайте розтушовану стрілку

Обличчя має старший вид, якщо макіяж – графічний. Тому треба ретельно розтушовувати тіні і стрілку, щоб позбутися кількох років. Виконуйте її м'яким олівцем і акуратно відтушовуйте, щоб утворився привабливий серпанок.

Піклуйтеся про сухі ділянки

Стежте, що ваше тіло та обличчя не мало сухості. Оскільки сухі, потріскані лікті, п'яти і руки миттєво видадуть вік. Цим частинам тіла обов'язково приділяти час: робити маски, скрабувати, наносити крем.

Змініть колір туші

Чорна туш для очей робить погляд більш втомленим, але коричнева туш додасть очам м'якість. Другий варіант чудово підходить для створення денного макіяжу та дуже пасує блондинкам/брюнеткам.

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Не бійтеся сяйва

Попри поширені думки, сяючі продукти не підкреслюють зморшки, а створюють ілюзію молодої шкіри. Замініть щільний тональний крем на флюїд зі світловідбиваючими частинками, використовуйте рідкі сяючі тіні на яблучках повік, а на губи нанесіть сатинову помаду.

Нагадаємо, щодня очі стикаються з великим навантаженням: комп’ютер, смартфон, сонце, кондиціонер, занадто сухе повітря – усе це завдає шкоду очам. Як це виправити, читайте у нашому матеріалі.

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