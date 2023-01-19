Снайперы ВСУ показали, как уничтожают оккупантов возле Бахмута (видео через прицел)

Украинские защитники показали, как работают снайперы на Бахмутском направлении. Они проявляют подлинный профессионализм и стальную выдержку.

Видео работы снайперов показала 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook. Они работают в любых погодных условиях и приближают победу Украины в войне.

"Стальная выдержка и профессионализм – работают снайперы 28-ой омбр. Хотя лютые морозы и буйные ветры и усложняют работу, однако наши рыцари продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Как уничтожают врага на Бахмутском направлении

Также 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook показала, как бойцы держат огневой контроль на Бахмутском направлении. Так, минометчики 28-й омбр работают неустанно, чтобы отовсюду выжечь противника.

"Каждый их выстрел – это потенциально сорванный вражеский штурм и спасенная жизнь собратьев. Поэтому рыцари действуют четко и бьют точно", – говорится в сообщении.

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала, как минометчики уничтожают россиян на Бахмутском направлении

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала, как минометчики уничтожают россиян на Бахмутском направлении

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала, как минометчики уничтожают россиян на Бахмутском направлении

28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показала, как минометчики уничтожают россиян на Бахмутском направлении

28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показала, как минометчики уничтожают россиян на Бахмутском направлении

28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показала, как минометчики уничтожают россиян на Бахмутском направлении

28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показала, как минометчики уничтожают россиян на Бахмутском направлении

28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показала, как минометчики уничтожают россиян на Бахмутском направлении

28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показала, как минометчики уничтожают россиян на Бахмутском направлении

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов прокомментировал возможность военного вторжения в 2023 году со стороны Беларуси. По его мнению, нам следует опасаться других реальных вещей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!