Снег и мороз до 5 градусов: прогноз погоды в Украине на 4 февраля

Первая рабочая неделя февраля в Украине будет напоминать о зиме – ожидается снег и морозы. В понедельник, 3 февраля, осадки в виде снега пройдут почти на всей территории страны, а в некоторых регионах снег будет сопровождаться дождем.

Ночью температура снизится до -4 градусов в западных и северных областях, в частности, в Киеве и Житомирской области. Днем на юге потеплеет до +4, в то время как в западных и северных регионах температура не поднимется выше -1. В столице ожидается от -2...-4 градуса ночью до -1...+1 днем, при этом прогнозируется снег. Об этом сообщает " Укргидрометцентр ".

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Во вторник, 4 февраля, снег продлится по всей стране, а в Крыму дождь. Ночные температуры снизятся еще больше и даже на юге ожидается до -3 градусов. Холоднее всего будет в западных и центральных областях, где температура упадет до -4. Днем в большинстве регионов будет от -1 до +1, а в Закарпатье и Луганской области – до +3. В Киеве ночная температура опустится до -4, а днем остается в пределах -1...+1 градуса со снегом.

Ранее мы говорили, что климатологи объяснили, почему украинские зимы стали теплыми.

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