Собирают пыль и очищают воздух: топ-5 полезных комнатных растений для детской комнаты

Присутствие зеленых растений в детской комнате, тем более в условиях современных квартир, обязательно, потому что они собирают пыль, успокаивают ребенка, наполняют комнату приятным ароматом и просто создают нужный микроклимат. Но эти растения не должны быть ядовитыми, выдавать сильный аромат, вызывать аллергии и не должны быть колючими. В этой связи, можно смело сказать, что подборка растений для детской – это задача не из простых. Как вариант можно предложить пять наиболее подходящих растений для детской комнаты.

Сансевиерия или "щучий хвост"

Это простое в уходе и неприхотливое растение, имеющее красивые декоративные листья и белые маленькие цветы. Существует множество разновидностей сансевиерии, отличающихся между собой видом рисунка на листьях. Хорошо растет в слегка затененном месте или при ярком, но рассеянном свете, при обычной комнатной температуре, но зимой в комнате не должно быть холоднее 16 градусов.

Сансевиерия

Увлажняют субстрат систематически и умеренно. В холодное время года полив должен быть более редким, чем летом. Любит уход и частое протирание листьев. Это растение способно очищать воздух, поэтому оно в детской просто необходимо.

Хлорофитум

Хлорофитум

Это растение способно очищать воздух, всасывая как губка, все вредные вещества и отдавая при этом в пространство чистый кислород. Этот цветок не представляет опасности, если вдруг ребенок захочет его пожевать. Стандартная частота полива – дважды в неделю летом и 1 раз зимой. Следует помнить о нелюбви хлорофитума к холодной и жесткой воде, тогда сложностей с ним не возникнет.

Лимонное дерево

Листья этого дерева выделяют эфирные масла, за счет чего воздух наполняется свежестью, легкостью и чистотой. Кроме этого, оно оказывает противомикробное действие. Эти свойства обладают также плодами и соцветиями лимонного дерева. При этом эфирные масла не обладают ярко выраженным запахом, что позволяет ребенку практически не чувствовать присутствия дерева в комнате, а это, в свою очередь, не мешает засыпать.

Лимонное дерево

Нуждается в ежедневном и обильном поливе. Летом нельзя допускать пересыхания, иначе листья начнут сворачиваться и опадать. Зимой нужно поливать растение всего 1-2 раза в неделю. Необходимо следить и за листьями растения, они не любят скопления пыли.

Кипарисовик

Он не обойдет вниманием ни детей, ни взрослых, мало того, кипарисовик обладает антибактерицидными свойствами, что позволяет убивать в воздухе грибки и бактерии. Кроме того, он как пылесос притягивает к себе пыль и очищает воздух. При этом следует продумать, каким образом этому растению можно организовать душ.

Кипарисовик

Утром необходим рассеянный, но яркий свет, а в дневное время полутень (лучше всего подойдут окна северной или восточной ориентации). Увлажнять почву в емкости в летнее время нужно систематически и умеренно, а в зимнее – редко и небольшим количеством воды (примерно 1 раз в 7 дней).

Пеперомия

Это растение – декор и может с успехом прижиться в комнате с часто болеющим ребенком. Она очищает воздух и наполняет его фитонцидами, от которых погибают многие болезнетворные микробы. Пеперомия хорошо развивается в тени, не утрачивая при этом свойств цветения. К тому же, это растение может простить плохой уход.

Пеперомия

Не терпит переувлажнения почвы. Летом нужно поливать по мере высыхания, а в зимние месяцы 1 раз в 10-25 дней. Для поливки лучше всего подойдет тёплая мягкая вода. Поскольку листья пеперомии имеют собственный запас жидкости, подобно суккулентам, растение способно непродолжительный период находиться в сухой почве.

Выбор растения в детскую – это очень ответственный этап в жизни не только взрослых, но и детей. Взрослые должны позаботиться о том, чтобы цветок или дерево были абсолютно безопасными и одновременно создавали определенный уют. Мало того, следует объяснить ребенку, что это живое растение, нуждающееся в уходе и внимании. Ребенок должен быть настроен психологически в том плане, что с этим растением им придется жить вдвоем (или втроем), помогая друг другу. Растение будет очищать воздух, а ребенок (по своим возможностям) заботится о своем питомце.

Напомним, большинство растений могут погибнуть от недостаточной влаги или, напротив, от слишком влажной почвы. Однако далеко не все виды так придирчивы и уход за ними доставляет удовольствие даже ленивым. UAportal собрал топ-6 бессмертных комнатных растений.

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