Сокровища под водами Нила: археологи нашли древние памятники египетских фараонов

Группа подводных археологов недавно нашла древние египетские артефакты, которые находились под водами Нила с 1960-х и 1970-х годов.

Эти реликвии, остававшиеся скрытыми с момента затопления территории из-за строительства масштабной дамбы, открывают новые перспективы для понимания богатой истории Египта, сообщает Popular Mechanics.

Во время исследования Нила команда обнаружила наскальные рисунки, изображающие египетских правителей, сопровождаемые надписями. По данным Министерства туризма и древностей, эти находки свидетельствуют о возможности открытия новых наскальных изображений и дополнительных исторических фактов.

Читайте также: Насчитывает всего 400 особей: в австралийском парке заметили одного из самых редких млекопитающих на Земле

Эта экспедиция является первой, которая исследует скальные образования под водами Нила между Асуанским водохранилищем и Высокой дамбой. Из-за строительства плотины многие люди были переселены, а большое количество исторических артефактов осталось затопленным, и значительная их часть до сих пор не найдена, несмотря на усилия ЮНЕСКО.

Применяя современные методы, такие как подводное сканирование, фотографирование и фотограмметрию, исследовательская команда зафиксировала резьбу, изображающую нескольких выдающихся египетских фараонов, среди которых Аменхотеп III, Тутмос IV, Псамтик II и Априс. Эти правители внесли значительный вклад в историю Египта, а их периоды правления повлияли на развитие архитектуры и культуры страны.

Несмотря на то, что обнаруженные надписи еще исследуются, команда ученых намерена создать 3D-модели резьбы для детального анализа. Данное открытие не только освещает историческую важность этого региона, но и открывает перспективы для новых археологических исследований в подводных глубинах Нила.

Напомним, в средневековом доме в Болгарии нашли 1500-летнее сокровище.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!