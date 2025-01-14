Солнечно и снежно: прогноз погоды в Украине на 15 января.

В среду, 15 января, погода в Украине будет разной: в нескольких областях ожидается солнечный день, а другие регионы накроет мокрый снег. По словам Диденко, атмосферные фронты окажут влияние на западные области страны, где будет идти снег.

Менее значительные осадки в виде снега или мокрого снега могут затронуть северные регионы. Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

Читайте также: Берегите любимцев: во сколько градусов мороза на улице нельзя выгуливать собак

На остальной территории Украины осадки маловероятны, а на юге обещают солнечную погоду.

Температура ночью будет самой низкой на юге – от -4 до -8 °C. В большинстве других областей – от -2 до -6 °C. Днем в западных областях ожидается 0...-3°C.

В столице температура ночью будет составлять -1...-3 °C, днем поднимется до около 0 °C.

"Ночью и утром в Киеве возможен порывистый западный ветер, поэтому, собираясь на работу, позаботьтесь о теплом шарфе. Днем ветер стихнет. Значительных осадков в столице не прогнозируется, лишь местами может пройти легкий снег", - отметила синоптика.

Напомним, мы уже писали, когда ждать похолодания.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!