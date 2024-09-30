Солнечное затмение 2024 года: когда будем наблюдать уникальное явление
Второго октября жители Земли станут свидетелями уникального астрономического явления – солнечного затмения. Однако не все смогут насладиться этим зрелищем в полной мере.
Лучшие условия для наблюдения за полным солнечным затмением будут у жителей острова Пасхи, Чили и Аргентины. Там Луна полностью закроет солнечный диск, создав эффект "огненного кольца". Частичное затмение будет видно на большей части Южной Америки и Антарктиды, пишет TIME.
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Увидят ли затмение украинцы?
К сожалению, украинцы не смогут наблюдать солнечное затмение 2 октября напрямую. Это связано с тем, что полоса видимости этого астрономического явления будет пролегать вдали от территории Украины.
Как наблюдать за затмением онлайн?
Для тех, кто интересуется астрономией, но не имеет возможности увидеть затемнение своими глазами, существуют альтернативные варианты. Многие астрономические ресурсы и научные организации организуют прямые трансляции солнечных затмений. К примеру, одну из таких трансляций можно будет просмотреть на сайте exploratorium.edu/eclipse. Вы также сможете наблюдать за затемнением на YouTube канале NASA.
Что такое кольцеобразное солнечное затмение?
Кольцеобразное солнечное затмение возникает тогда, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но ее видимый размер на небе недостаточен для того, чтобы полностью закрыть солнечный диск. В результате вокруг затемненной части Солнца образуется яркое кольцо.
Прямое наблюдение за солнцем без специальных защитных очков может привести к серьезным повреждениям глаз. Поэтому, если вы планируете наблюдать за затемнением, обязательно позаботьтесь о своей безопасности.
Ранее мы сообщали о важных приметах и предрассудках, которые следует соблюдать при затемнении Луны.
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