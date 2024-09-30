Сонячне затемнення 2024: коли спостерігатимемо унікальне явище

Другого жовтня жителі Землі стануть свідками унікального астрономічного явища – сонячного затемнення. Однак, не всі зможуть насолодитися цим видовищем повною мірою.

Найкращі умови для спостереження за повним сонячним затемненням будуть у мешканців острова Пасхи, Чилі та Аргентини. Саме там Місяць повністю закриє сонячний диск, створивши ефект "вогняного кільця". Часткове затемнення буде видно на більшій частині Південної Америки та Антарктиди, пише TIME.

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Чи побачать затемнення українці?

На жаль, українці не зможуть спостерігати сонячне затемнення 2 жовтня безпосередньо. Це пов'язано з тим, що смуга видимості цього астрономічного явища пролягатиме далеко від території України.

Хто зможе побачити затемення Сонця. Джерело: timeanddate.com

Як спостерігати за затемненням онлайн?

Для тих, хто цікавиться астрономією, але не має можливості побачити затемнення на власні очі, існують альтернативні варіанти. Багато астрономічних ресурсів та наукових організацій організовують прямі трансляції сонячних затемнень. Наприклад, одну з таких трансляцій можна буде переглянути на сайті exploratorium.edu/eclipse. Ви також зможете спостерігати за затемненням на YouTube-каналі NASA.

Що таке кільцеподібне сонячне затемнення?

Кільцеподібне сонячне затемнення виникає тоді, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, але його видимий розмір на небі недостатній для того, щоб повністю закрити сонячний диск. В результаті навколо затемненої частини Сонця утворюється яскраве кільце.

Пряме спостереження за Сонцем без спеціальних захисних окулярів може призвести до серйозних ушкоджень очей. Тому, якщо ви плануєте спостерігати за затемненням, обов'язково подбайте про свою безпеку.

Раніше ми повідомляли про важливі прикмети та забобони, яких слід дотримуватись під час затемнення Місяця.

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