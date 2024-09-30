Солнечное затмение 2024 года: когда будем наблюдать уникальное явление

Второго октября жители Земли станут свидетелями уникального астрономического явления – солнечного затмения. Однако не все смогут насладиться этим зрелищем в полной мере.

Лучшие условия для наблюдения за полным солнечным затмением будут у жителей острова Пасхи, Чили и Аргентины. Там Луна полностью закроет солнечный диск, создав эффект "огненного кольца". Частичное затмение будет видно на большей части Южной Америки и Антарктиды, пишет TIME.

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Увидят ли затмение украинцы?

К сожалению, украинцы не смогут наблюдать солнечное затмение 2 октября напрямую. Это связано с тем, что полоса видимости этого астрономического явления будет пролегать вдали от территории Украины.

Кто сможет увидеть затемнение Солнца. Источник: timeanddate.com

Как наблюдать за затмением онлайн?

Для тех, кто интересуется астрономией, но не имеет возможности увидеть затемнение своими глазами, существуют альтернативные варианты. Многие астрономические ресурсы и научные организации организуют прямые трансляции солнечных затмений. К примеру, одну из таких трансляций можно будет просмотреть на сайте exploratorium.edu/eclipse. Вы также сможете наблюдать за затемнением на YouTube канале NASA.

Что такое кольцеобразное солнечное затмение?

Кольцеобразное солнечное затмение возникает тогда, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но ее видимый размер на небе недостаточен для того, чтобы полностью закрыть солнечный диск. В результате вокруг затемненной части Солнца образуется яркое кольцо.

Прямое наблюдение за солнцем без специальных защитных очков может привести к серьезным повреждениям глаз. Поэтому, если вы планируете наблюдать за затемнением, обязательно позаботьтесь о своей безопасности.

Ранее мы сообщали о важных приметах и предрассудках, которые следует соблюдать при затемнении Луны.

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