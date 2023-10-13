Солнечное затмение 'огненное кольцо': где и когда можно увидеть

Частичное затмение Солнца произойдет 14 октября. Его можно увидеть со всей континентальной части США.

Это будет кольцеобразное затемнение, которое называют "огненным кольцом". Жители остальных стран мира смогут увидеть частичное солнечное затмение, во время которого луна закрывает лишь часть солнца, пишет издание Smithsonian Magazine.

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Когда и где произойдет затмение?

В Соединенных Штатах кольцеобразное затмение начнется в Орегоне в 9:13 по тихоокеанскому времени и закончится в Техасе в 12:03 по центральному времени. Оно пересечет мексиканский полуостров Юкатан и Центральную Америку, затем будет двигаться через Колумбию и Бразилию, прежде чем завершится на закате в Атлантическом океане.

Это явление не повторится до 2046 года. Следующее полное затмение можно будет увидеть 8 апреля 2024 года.

Жители Украины смогут наблюдать затмение Солнца на YouTube-канале NASA, где будут показываться прямая трансляция события.

Почему происходит затмение Солнца

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на нашу планету. Могут происходить три основных вида солнечных затмений: полное, частичное и кольцеобразное. Иногда, когда более одного из этих явлений происходит одновременно, Земля переживает гибридное затемнение.

Ранее учёные заявили, что на поверхности Солнца появилась гигантская дыра.

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