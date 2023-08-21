Солнечные ожоги на коже: что делать, если вы обгорели

Летом все важнее заботиться о здоровье своей кожи. Правильная защита от солнца является ключевой, но если все же вы получили солнечные ожоги, важно знать, как восстановить свою кожу и избавиться от неприятных последствий.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Отметили, что лучше предотвратить появление солнечных ожогов, чем потом избавляться от последствий. В частности, уберечься от солнечных ожогов можно с помощью защитного крема, легкой и закрытой одежды и прячась от солнца в полдень.

Если все-таки вы обгорели на солнце или получили ожоги от огня, нужно лечение, говорилось в сообщении.

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Солнечный ожог. Что делать:

Примите прохладный душ или сделайте влажные компрессы для пострадавших участков

Если перегрелись – уложите на шею, бедра, паховые складки пузырь со льдом или делайте холодные компрессы на 10-15 мин.

Пейте много воды.

Позвоните по телефону семейному врачу при ухудшении общего самочувствия.

Прячьтесь от солнца, пока ожог не заживет.

При этом нельзя наносить масло или крем на ожог и использовать спиртосодержащие средства. При появлении волдырей – не трогайте их, а позвоните врачу.

Напомним, жара может негативно повлиять на здоровье, нанося солнечный или тепловой удар. Мы рассказали, что делать, чтобы спасти организм от воздействия жары.

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