Соответствия могут вас удивить: как на украинском будет кружка

Украинцы порой говорят, что пьют чай или другой напиток из "кружки". Однако это слово не является свойственным украинскому языку.

Оно относится к суржику, поэтому употреблять его не стоит. Взамен "Образование 24" рассказывает, как сказать "кружка" на украинском.

В украинском языке есть свои интересные соответствия, которые лучше использовать вместо слова "кружка".

Филолог, писательница и преподавательница украинского языка Марина Герасименко в своем Telegram-канале объяснила, как говорить правильно. В нашем языке существует несколько подходящих вариантов.

Чашка

Это небольшой сосуд (обычно с ручкой), чаще всего изготовленный из фарфора или фаянса, который предназначен для употребления чая, кофе и других напитков.

"Вполне возможно заказать в кафе чашку кофе – и это не будет русизмом", – отметила языковед.

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Філіжанка

Это синоним к слову "чашка". Это слово, кстати, можно услышать на Галичине как местный диалектизм. Филолог отметила, что, скорее всего, оно попало в наш язык из турецкого, возможно, через польский или румынский язык.

Кухоль

Кухоль – это еще одно название сосуда, который в русском языке называют кружкой.

Кухоль или кухлик обычно имеет больший размер, цилиндрическую форму и короче стакана, при этом с ручкой. Однако кухоль может быть изготовлена не только из стекла, но и из металла или керамики.

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти русизмах, которые каждый день употребляет большинство украинцев.

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