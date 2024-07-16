Сопровождается рядом рисков: почему нельзя включать зарядную станцию в розетку
Использование кабеля с двумя вилками для подключения портативной зарядной станции к розетке в квартире может показаться простым и удобным решением, но на самом деле это очень опасно и может привести к серьезным последствиям. Об этом пишет 24 tv.ua.
Почему нельзя использовать кабель "вилка-вилка"?
- Риск повреждения станции: Ток от сети может столкнуться с током от станции, что приведет к ее поломке, перегоранию плат и даже возгоранию.
- Опасность пожара: Возгорание зарядной станции может привести к серьезному возгоранию в квартире или доме.
- Отсутствие защиты: При таком подключении не сработают защитные механизмы, такие как автоматические выключатели, что может привести к поражению электрическим током.
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Как безопасно подключить зарядную станцию?
- Используйте специальное оборудование: Для подключения станции к сети используйте инверторный кабель и автоматический переключатель источников питания.
- Отключите сеть: Перед подключением станции убедитесь, что входной автомат на распределительном щитке выключен, чтобы полностью отключить электроэнергию в квартире.
- Подключите станцию: Подключите один штекер кабеля к станции, включите ее, а другой штекер - к розетке.
- Включите сеть: После подключения всех кабелей включите входной автомат на распределительном щитке.
- Выключите станцию: Перед отсоединением кабелей выключите зарядную станцию.
- Отсоедините кабели: Осторожно отсоедините кабели от станции и розетки.
Помните:
- Никогда не включайте автоматический выключатель, пока шнур питания не полностью отключен!
- Не используйте кабель "вилка-вилка" для подключения зарядной станции!
- Соблюдайте правила безопасности, чтобы избежать риска повреждения станции, пожара и поражения электрическим током.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.
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