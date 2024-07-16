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Сопровождается рядом рисков: почему нельзя включать зарядную станцию в розетку

Цихоцкая Мария

Сопровождается рядом рисков: почему нельзя включать зарядную станцию в розетку
Зарядкой станцией нужно пользоваться правильно

Использование кабеля с двумя вилками для подключения портативной зарядной станции к розетке в квартире может показаться простым и удобным решением, но на самом деле это очень опасно и может привести к серьезным последствиям. Об этом пишет 24 tv.ua.

Почему нельзя использовать кабель "вилка-вилка"?

  1. Риск повреждения станции: Ток от сети может столкнуться с током от станции, что приведет к ее поломке, перегоранию плат и даже возгоранию.
  2. Опасность пожара: Возгорание зарядной станции может привести к серьезному возгоранию в квартире или доме.
  3. Отсутствие защиты: При таком подключении не сработают защитные механизмы, такие как автоматические выключатели, что может привести к поражению электрическим током.

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Как безопасно подключить зарядную станцию?

  1. Используйте специальное оборудование: Для подключения станции к сети используйте инверторный кабель и автоматический переключатель источников питания.
  2. Отключите сеть: Перед подключением станции убедитесь, что входной автомат на распределительном щитке выключен, чтобы полностью отключить электроэнергию в квартире.
  3. Подключите станцию: Подключите один штекер кабеля к станции, включите ее, а другой штекер - к розетке.
  4. Включите сеть: После подключения всех кабелей включите входной автомат на распределительном щитке.
  5. Выключите станцию: Перед отсоединением кабелей выключите зарядную станцию.
  6. Отсоедините кабели: Осторожно отсоедините кабели от станции и розетки.

Помните:

  • Никогда не включайте автоматический выключатель, пока шнур питания не полностью отключен!
  • Не используйте кабель "вилка-вилка" для подключения зарядной станции!
  • Соблюдайте правила безопасности, чтобы избежать риска повреждения станции, пожара и поражения электрическим током.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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