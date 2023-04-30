Составляйте список и покупайте со скидкой: как сэкономить на продуктах

К сожалению, не всегда наши зарплаты успевают за ростом цен. Львиная часть бюджета идет на продукты. UaPortal подскажет, как сэкономить на продуктах, не снижая качество питания.

Перед походом в магазин составляйте список

Таким образом вы ничего не забудете и не купите лишнего. В список вносите необходимое количество нужных продуктов.

Купите со скидкой

Многие пренебрегают товарами на скидке, опасаясь, что они худшего качества. Но скидка – не всегда говорит о плохом качестве товара, поэтому не стоит обходить их стороной.

Храните чеки

Благодаря чекам вы сможете посмотреть, сколько именно вы потратили на продукты в месяц. Таким же образом вы можете считать расходы на лекарства, одежду и другие товары. Сейчас существует множество мобильных приложений, которые помогут вам с ведением семейного бюджета.

Покупайте оптом

Некоторые категории продуктов, например, овощи, фрукты, консервы, крупы можно покупать оптом – так будет гораздо дешевле. Пропишите план закупки по объему нужных продуктов.

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Готовьте сами

Доставка и рестораны слишком затратные, поэтому дешевле будет готовить дома. Так вы потратитесь один раз и приготовите много.

Купите кухонные принадлежности

Хорошая техника для приготовления пищи сэкономит время и средства, ведь с ней вы сможете готовить сразу на несколько дней.

Купите сезонные местные продукты

Купите овощи и фрукты по сезону: так у вас не будет риска отравиться пестицидами и не придется переплачивать.

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