Состояние критическое, но стабильное: звезда Marvel Джереми Реннер поделился снимком из больницы после аварии со снегоуборочной машиной (фото)

Американский актер Джереми Реннер поблагодарил поклонников за поддержку после того, как его серьезно ранила снегоуборочная машина. Свое первое фото после травматического инцидента он опубликовал прямо в больничной койке.

Реннер выложил снимок в Instagram и сразу собрал кучу комментариев с поддержкой и сочувствием. На фото видно, что актер в тяжелом состоянии, его лицо в синяках. Актер был госпитализирован в критическом состоянии, ему понадобилось две операции по устранению травм, сообщает CNN.

"Благодарю всех за теплые слова. Сейчас в голове все слишком запутано, чтобы печатать. Но я посылаю вам всем любовь", - написал он в коротком сообщении.

Ранее во вторник Саманта Маст, журналист Реннера, предоставила больше подробностей об аварии, из-за которой Реннер попал в больницу, сказав, что актер расчищал подъездные пути у своего дома в Неваде, чтобы члены его семьи могли покинуть резиденцию после того, как они вместе провели праздники. Члены семьи Реннера были с ним, когда произошла авария.

Реннера переехал его собственный снегоочистительный плуг, весящий не менее 6500 кг – втрое тяжелее автомобиля, – сказал местный шериф.

Член семьи актера застрял в куче снега у дома Реннера, последний вышел расчистить снег специальной машиной. Этим звезда занимается регулярно, по сообщению шерифа, Джереми Реннер часто расчищал местные дороги с помощью собственной техники и помогал соседям. После того как актер отбуксировал машину родственника, вышел пообщаться, но снегоочистительный плуг тронулся с места. Реннер хотел забраться в кабину, но не успел и попал под гусеницу.

Он получил тупую травму грудной клетки и ортопедические травмы, сообщил журналист в понедельник. В тот момент он находился в стабильном, но тяжелом состоянии в реанимации.

"Джереми делает положительный прогресс, он бодрствует, разговаривает и в хорошем настроении", - говорится в новом заявлении Маст, опубликованном во вторник вечером. "Он остается в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Он ошеломлен проявлением любви и поддержки. Семья просит, чтобы вы продолжали молиться, пока он продолжает лечение рядом со своими близкими".

Напомним, первые упоминания об аварии с Джереми Реннером появились 2 января. Отмечалось, что актера доставили в больницу вертолетом сразу после инцидента.

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