Социальные выплаты переданы Пенсионному фонду: какие изменения ожидают украинцев с июля 2025 года

С 1 июля порядок начисления государственной соцпомощи для украинцев изменится. Теперь вместо нескольких обращений необходимо будет подавать только одно универсальное заявление для оформления выплат.

В среду, 11 июня, Кабмин принял решение передать функции по назначению и выплате части соцпомощи от Министерства социальной политики в Пенсионный фонд. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на информацию на Правительственном портале.

Начиная с июля, ПФУ будет назначать помощь:

пенсионерам, не имеющим права на пенсию из-за отсутствия достаточного размера стажа;

лицам с инвалидностью I, II, III групп;

малообеспеченным людям, кроме лиц с инвалидностью I группы, не получающих пенсию, и детей умершего кормильца, который на момент смерти не имел достаточного страхового стажа для назначения пенсии как лицо с ІІІ группой инвалидности;

помощь по уходу за одинокими малообеспеченными людьми (кроме I группы), лицами с инвалидностью подгрупп А и Б I группы и одиноким людям старше 80 лет;

военным с инвалидностью в результате войны, получающих пенсию по инвалидности;

ветеранам Второй мировой, которым назначена пенсия по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;

военнослужащим и правоохранителям, получающим пенсию за выслугу лет.

Пенсионный фонд также будет отвечать за назначение социальных выплат для лиц с инвалидностью с детства I, II и III групп, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также за начисление надбавки на уход за таким ребенком.

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Порядок подачи документов для назначения выплат

С 1 июля часть социальных выплат будет администрировать Пенсионный фонд. Для их оформления достаточно будет подать одно универсальное заявление, в котором необходимо указать, какую именно помощь нужно назначить. При этом перечень необходимых документов останется без изменений.

Подать заявление вместе с пакетом документов можно будет такими способами:

через любое отделение сервисного центра Пенсионного фонда независимо от места жительства;

через центры предоставления административных услуг (ЦНАПы);

через почтовую отправку или личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ. В то же время онлайн-платформу еще будут дорабатывать до 1 сентября.

Размеры социальных выплат после того, как их контроль перейдет в Пенсионный фонд, останутся без изменений.

Заметим, что до 1 октября 2025 года Пенсионный фонд должен осуществить идентификацию всех лиц, получающих социальную помощь, переданную от структур социальной защиты. Если получатель не подтвердит свои персональные данные до указанного срока, помощь будет назначена, однако выплаты временно прекратят. После прохождения идентификации финансирование возобновится с даты, когда оно было остановлено.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине стартует массовая проверка соцпомощи.

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