Создают праздничное настроение: три культовых рождественских комедии

Приближение зимы приносит особое настроение, несмотря на пасмурную осеннюю погоду. Самое время создать уютную атмосферу, завернуться в теплый плед и посмотреть хорошие праздничные фильмы, которые помогут избавиться от усталости и осенней хандры. Об этом пишет 24 tv.ua.

"Рождественские каникулы" рассказывают историю семьи Гризволдов, где главный герой Кларк стремится устроить лучшее празднование в истории. Его амбициозные планы включают в себя 25 000 праздничных лампочек на крыше и другие грандиозные замыслы, которые превращаются в каскад забавных неудач и абсурдных ситуаций, делая это Рождество незабываемым для всей семьи.

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"Реальная любовь" переплетает истории нескольких лондонцев в канун Рождества. Фильм демонстрирует разные грани любви - от прекрасной до грустной, от ожидаемой до неожиданной. Через переплетение судеб героев раскрывается, как это чувство изменяет жизнь людей и окружающий их мир.

В "Рождестве с неудачниками" супруги Лютер и Нора, устав от традиционной праздничной суеты, решают убежать от Рождества на Карибы. Однако их попытка избежать празднования превращается в серию неожиданных приключений, заставляющих их переосмыслить ценность семейных традиций и подлинный дух праздника.

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