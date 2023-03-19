"Спасибо за пабеду": для путина, якобы приехавшего в Мариуполь, устроили "шоу" из местных жителей (видео)

Российские пропагандисты ссылаясь на пресс-службу Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин якобы лично приехал в оккупированный Мариуполь.

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Отмечается, что в Мариуполь он якобы прилетел на вертолете, затем за рулем автомобиля, совершая остановки, объехал несколько районов города, а в микрорайоне "Невский" поговорил с местными жителями.

"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", – говорится в сообщении.

Пишут, что во время поездки Путина сопровождал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он также докладывал президенту о строительных работах в захваченном городе и его окрестностях.

Пропагандисты сняли очередной ролик, где путина встречают якобы местные жители, радостно поздравляют, благодарят "победу" и называют "освободителем". На видео видно, как пути находятся во дворе комплекса "Невский" вместе с небольшой группой людей.

Видео снято в темное время суток на пустой улице, кроме приглашенных на встречу. В записи видно, как участники группы выражают свою признательность путину перед камерой. Затем он заходит в одну из квартир и на камеру осматривает комнаты.

Местное издание сразу же идентифицировало актеров, представленных в качестве жителей Мариуполя.

Напомним, 3 марта 2022 года Уголовный суд в Гааге взялся за расследование против военных преступлений РФ, а в сети уже создали кучу мем по этому поводу.

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