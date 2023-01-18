Спать будете сладко: 7 лучших фильмов, которые стоит просматривать перед сном

Мы все знаем, что для крепкого быстрого сна нам нужно отложить устройства по крайней мере за 30 минут до сна. Однако в определенные дни, особенно после напряженной работы, хочется просто отключить мозг и посмотреть что-нибудь полезное и успокаивающее. Сегодняшняя подборка как раз для такого момента. Выбирайте один из семи фильмов и наслаждайтесь приятными эмоциями перед сном. Возможно, во время сеанса вы так расслабитесь, что даже заснете – это тоже будет отличный результат после тяжелого трудового дня.

Очень плохие мамочки (2016)

Очень плохие мамочки (2016)

Достаточно веселая и остроумная, хоть и не очень оригинальная комедия о современных мамочках, решивших изрядно оторваться. По сюжету, молодая мамочка по имени Эми, счастливая обладательница истерической дочери, туповатого сыночка и мужа-разгильдяя, буквально разрывается между работой, домашними делами и бесконечным родительским собранием, пытаясь достичь идеала материнства. Судьбой случая Эми знакомится с энергичной матерью-одиночкой Карлой и забитой домохозяйкой Кики, заставляющей ее по-новому взглянуть на мир и свое место в нем. Вместо того чтобы комплексовать, Эми решает махнуть на все рукой и уйти с новыми подругами в отрыв…

Последний отпуск (2006)

Последний отпуск (2006)

Легкая и веселая мелодраматическая комедия. Главная героиня – продавец кухонной утвари Джорджия Берд, которая буквально не может поднять головы из-за своей работы. У нее есть "дневник желаний", но при этом нет семьи и она даже не знает, как привлечь внимание любимого человека. Однажды Джорджия узнает, что скоро умрет. Конечно же, прекрасно осознавая, что ее жизнь ничтожна, энергична, но застенчива женщина начинает осуществлять свои мечты.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту / Юлия и Джулия (2009)

Фильм рассказывает о жизни двух женщин, принадлежащих к разным эпохам и социальным слоям, но одинаково увлеченных кулинарией и постоянной работой над собой. Джули Пауэлл мечтает о писательской карьере, но очереди из издателей у ее двери, к сожалению, не наблюдается. Чтобы отвлечься от ежедневной рутины, она решает поставить перед собой цель: за год приготовить более пятисот рецептов, описанных в известной книге Джулии Чайлд. Рассказ о своих поварских приключениях Джули оформляет в ежедневные заметки, публикуемые в личном блоге.

Юлия и Джулия (2009)

Параллельно этой истории показана и жизнь самой миссис Чайлд. Оказавшись во Франции через службу мужа, она со всей присущей ей страстью стала постигать местную кухню. Свой опыт она перенесла в книгу, которая на долгие годы стала флагманом поварского искусства. Сложности, возникающие на пути обеих женщин, делают их только сильнее. А поддержка близких лишний раз помогает убедиться, что они идут по правильному пути.

Дьявол носит "Прада" (2006)

Креативная экранизация литературных воспоминаний Лорена Вайсберга, написанных под впечатлением непродолжительного сотрудничества с Vogue. По сюжету Юна Энди Сакс, провинциальная журналистка с большими амбициями, скромным опытом и желанием публиковаться в "Нью-Йоркском" медиа получает работу в модном глянцевом "Подиуме".

Дьявол носит ''Прада'' (2006)

Девушке предстоит стать ассистенткой главного редактора Миранда Пристли – великой и ужасной законодательницы мира моды, приводящей в священный трепет модельеров, фотографов и редакторов. Сотрудничать с "Подиумом" мечтают все девушки, однако Энди Сакс не по душе "модная" работа: эмблема D&G для нее звук пуст, чувство стиля незнакомо, а шестой размер одежды ужасающим не кажется.

Рататуй (2007)

Американский полнометражный комедийный анимационный фильм. Именно эта сочная и уютная лента может сделать ваш вечер лучше. По сюжету, крыса Реми живет со своей семьей в деревенском домике. Он обладает очень тонким обонянием и ощущением вкуса. Телепередача о книге лучшего повара Франции Гюсто, которую он увидел в доме, открывает перед ним мир стряпни. Хозяйка дома узнала о существовании крысиной семьи и выгоняет ее из своего дома.

Рататуй (2007)

Реми попадает в водосток и губит своих близких. Выбравшись наверх, оказывается в Париже возле ресторана известного Гюсто, умершего к тому времени. Талантливая крыса попадает на кухню ресторана и спасает испорченный посудомойщиком Лингвини суп, однако его жизни угрожает опасность, ведь повара хотят убить хвостатого. Его поймали и поручают Лингвини уничтожить крысу. Парень и Реми находят общий язык и начинают работать вместе.

Из 13 в 30 (2004)

Интересная комедия с частицей фантазии. Все маленькие дети хотят поскорее стать взрослыми. Но они не понимают, что когда пройдут детские годы и станут взрослыми, то захотят обратно. Дженна Ринк – обычный подросток. Ей всего тринадцать лет и она страстно желает попасть в школьную группу "Six Chicks". Наступает день рождения Дженны и ее лучший друг Мэтт преподносит в подарок домик, который он смастерил своими руками. А сверху пыльца, которая может осуществить все желания.

Из 13 в 30 (2004)

Девочка приказала стать взрослее, 30-летней, и быть такой же красивой как фото-модели в журналах. Уже на следующее утро она просыпается в незнакомой квартире. Оказывается ей тридцать и редактор популярного журнала. Но она совсем ничего не знает о своей новой жизни, как прошли те семнадцать лет. И из всех знакомых находит только Мэтта. Но как оказалось, они перестали общаться сразу же после той ночи. Что же произошло и кто для Дженни Мэтт? Просто друг или возможно что-то гораздо большее.

Гостиница "Гранд Будапешт" (2014)

Гостиница ''Гранд Будапешт'' (2014)

Действие фильма рассказывает о легендарном консьерже популярной европейской гостиницы "Гранд Будапешт", которая на протяжении почти всего двадцатого века находилась в центре политических, культурных и религиозных скандалов. Воровство бесценной картины эпохи Возрождения, борьба аристократов за многомиллионное наследие, две мировые войны… Все это развертывалось на глазах у неприметного консьержа, который, словно тень, следил за основными потрясениями общества в 20 веке.

Напомним, пока все праздничное настроение не выветрилось, а улицы до сих пор периодически покрываются снегом, предлагаем просмотреть 5 фильмов с рождественской атмосферой. Эти картины понравятся всей семье.

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