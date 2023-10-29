Специалисты назвали топ-3 наиболее непослушные породы собак

Воспитание собаки оказывается гораздо более сложной задачей, чем может показаться на первый взгляд, сообщает Ukr.Media. Некоторые псы имеют тяжелый нрав и довольно трудно поддаются дресуре.

Об этом пишет Ukr.media.

Корги

На первый взгляд кажутся беззащитными, но на самом деле они могут оказаться разрушителями, если им становится скучно. Поэтому нужно уделить особое внимание их воспитанию, чтобы не допустить неуправляемости. Важно также убедиться, что эти четвероногие друзья всегда остаются активными.

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Бигль

В целом, добродушны, но не всегда готовы слушать команды хозяина. Следует проявить твердость и решительность в их воспитании, а также поощрять их к постоянной физической активности, чтобы их энергия не переросла в деструктивность.

Джек-рассел-терьер

Отличаются интересным и игривым характером. Чтобы справиться с ними, нужна жесткая рука хозяина и достаточное количество внимания и игр. В противном случае они могут причинить вред. Слушают команды хозяина спустя раз.

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