Спецназовцы ликвидировали российский 'Солнцепек' дроном-камикадзе (видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Для этого бойцы Центра спецопераций "А" использовали FPV-дрон.

Ликвидация российской огнеметной системы произошла прямо в момент залпа. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа. "Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор управляет дроном-камикадзе, а впереди "Солнцепек" выпускает залп снарядов. Беспилотник облетел технику оккупантов, а затем нанес удар.

Точное время и место уничтожения российской тяжелой огнеметной системы не сообщается из соображений безопасности.

Добавим, что FPV-дроны позволяют видеть события в реальном времени. Картинка передается с беспилотника на монитор, очки или шлем оператора.

Напомним, ранее в Луганской области украинские пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три врага.

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