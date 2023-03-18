Спецназовцы СБУ "Белые Волки" за одну ночь уничтожили десять российских танков и один БТР на Донецком направлении (видео)

Война в Украине - спецназовцы СБУ уничтожили 10 российских танков за одну ночь

Спецназовцы Службы безопасности Украины приближают нашу победу, ликвидируя живую силу врага и технику. За одну ночь защитники "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram. Там отметили, что по врагу отработали спецназовцы "Белые Волки".

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"Девять или десять? ДЕСЯТЬ! Именно столько российских танков уничтожили спецназовцы СБУ "Белые Волки" всего за одну ночь!", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что специалисты Центра спецопераций "А" отработали вражескую технику в Донецком направлении. Также они сожгли один БТР противника.

"Таким образом, на их счету одиннадцать уничтоженных целей! За одну ночь", – подытожили в Службе.

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Напомним, что украинские военные продолжают приближать победу Украины, насыпая оккупантам свинца. Так, вражеские позиции обстреляли зенитчики 5-й Отдельной штурмовой бригады и зафиксировали все на видео.

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