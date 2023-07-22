Спецназовцы уничтожили 40 оккупантов, танк и три миномета (эффектное видео)
Украинские военные продолжают методически уничтожать живую силу захватчиков и военную технику россиян на разных участках фронта. В частности, спецназовцы СБУ из подразделения "Белый волк" ликвидировали около 40 оккупантов.
Защитникам Украины также удалось уничтожить танк и три миномета. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что бойцы подразделения уничтожили 26 целей противника, среди которых:
- танк;
- МТЛБ;
- два броневика;
- комплекс наблюдения "Муром-П";
- РЛС "Подлет" вместе с машиной управления;
- станцию РЭБ;
- три 120-мм миномета;
- семь блиндажей;
- два склада боеприпасов и другие объекты.
Читайте также: "Враг взял определенную паузу": Гуменюк рассказала о тактике оккупантов
Кроме этого спецназовцы наградили посмертно около 40 оккупантов званием "хороший россиянин". На видео можно увидеть эффектную работу бойцов.
Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ продвигается медленно. По его словам, основополагающий вопрос в цене победы. Также он рассказал, почему начало контрнаступления было перенесено.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!