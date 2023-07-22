Спецназовцы уничтожили 40 оккупантов, танк и три миномета (эффектное видео)

Украинские военные продолжают методически уничтожать живую силу захватчиков и военную технику россиян на разных участках фронта. В частности, спецназовцы СБУ из подразделения "Белый волк" ликвидировали около 40 оккупантов.

Защитникам Украины также удалось уничтожить танк и три миномета. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что бойцы подразделения уничтожили 26 целей противника, среди которых:

танк;

МТЛБ;

два броневика;

комплекс наблюдения "Муром-П";

РЛС "Подлет" вместе с машиной управления;

станцию РЭБ;

три 120-мм миномета;

семь блиндажей;

два склада боеприпасов и другие объекты.

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Кроме этого спецназовцы наградили посмертно около 40 оккупантов званием "хороший россиянин". На видео можно увидеть эффектную работу бойцов.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ продвигается медленно. По его словам, основополагающий вопрос в цене победы. Также он рассказал, почему начало контрнаступления было перенесено.

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