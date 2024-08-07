Спецоперация ГУР на Тендровской косе: уничтожен личный состав, техника и фортификации окупантов (видео)

6 августа 2024 года воины подразделения активных действий Артан и Морского центра ГУР МО Украины успешно совершили налет на Тендровскую косу. Ночью десантная группа высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности, МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Об этом говорится в сообщении ГУР МО.

Оккупанты понесли потери среди личного состава. Спецназовцы потерь не понесли.

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"Это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия – лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается", – отметили в разведке.

Справочно: Тендровская коса – узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км. Коса расположена в северной части Черного моря, вблизи временно оккупированного Крыма.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база оккупантов.

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