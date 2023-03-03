Способен печатать ткани прямо в теле: ученые показали инновационного робота (видео)

Ученые создали робота, который способен печатать живые клетки прямо в организме человека. Исследователи Университета Нового Южного Уэльса представили прототип устройства.

Предполагается, что робота можно потенциально использовать как универсальный хирургический эндоскопический инструмент. Об этом сообщает UNSW.

Ученые разработали миниатюрную и гибкую мягкую роботизированную руку. Конечность может проникать внутрь человека и использовать биочернила из живых клеток.

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Из этого материала робот будет печатать нужные клетки. Устройство способно работать как по введенному алгоритму действий, так и управляться вручную, в режиме реального времени.

Исследователи уже протестировали роботизированную руку внутри искусственной толстой кишки. Там устройство удалось провести через ограниченное пространство, прежде чем успешно распечатать 3D-печать на поверхности органов.

Ученые надеются, что уже на протяжении пяти-семи лет технология может быть использована медицинскими работниками. Конечно, для этого нужно развивать технологию, но робот должен помочь врачам получить доступ к труднодоступным областям внутри тела через небольшие разрезы кожи или естественные отверстия.

Напомним, ранее инженеры и биологи из Нидерландов создали роботизированного зебрового бриллиантника, который научил живых птиц петь.

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