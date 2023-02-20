Ученые создали робота, который научил петь птичек (видео)

Инженеры и биологи из Нидерландов создали роботизированного зебрового амадина для того, чтобы исследовать, как птицы учатся пению. Молодые птицы стараются активно взаимодействовать с роботом, наблюдая за его движениями и пением, что способствует их обучению. О работе ученых написали в журнале Methods in Ecology and Evolution.

Птицы, как и люди, учатся говорить в детском возрасте от взрослых особей, обычно родителей. Обучение языку и пению происходит более эффективно, если не просто слушать, а еще и наблюдать за учителем. У людей этому способствует обращение внимания на мимику при произношении звуков, но неизвестно, способствует ли подобным образом лучшему обучению пению у птиц наблюдение за движениями, например клюва. Именно это и пытались узнать ученые Лейденского университета и Университета Амстердама.

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Они напечатали на 3D-принтере работа зебрового амадина (RoboFinch), который выглядит как взрослый самец (Taeniopygia guttata). Робоптицу раскрасили в свойственные этому виду цвета. Робот проигрывает запись пения взрослых амадинов и двигает клювом и головой синхронизировано со звуками. Его поместили с молодыми птицами, которые достигли наиболее чувствительного для изучения пения периода, и сравнивали их поведение со сверстниками, слышавшими только запись пения из динамика.

Птенцы, преимущественно самцы, проводили гораздо больше времени рядом с роботом, чем рядом с динамиком, особенно если его движения синхронизировались с пением. В этой группе птицы проводили рядом с ним 27% времени, а в группе с роботом, который не синхронизировал движения с пением – всего 5%. В группе, где проигрывалось только аудио, птицы еще меньше времени сидели у динамика.

Птенцы внимательно наблюдали за голосом и движениями роботизированного амадина, а во время его пауз пытались самостоятельно петь и имитировать движения учителя.

Исследование показало, что учащимся петь птицам важны не только аудиосигналы от родственников, но и визуальные сигналы. Благодаря этому можно изучить конкретное влияние аудиовизуальных стимулов на обучение и другие когнитивные функции птиц. Ученые также представили в свободном доступе инструкции для создания собственной роботизированной птицы другого вида.

Ранее американские биологи решили воскресить легендарную птицу додо, которую люди уничтожили в конце XVII века.

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