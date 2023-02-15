Какаду смог решить головоломку с выбором инструментов (видео)

Танимбарскую какаду ( Cacatua goffiniana ) являются одними из самых сообразительных птиц. Они способны создавать наборы инструментов и различать, когда для выполнения задания требуется только один инструмент, а когда весь набор. Подобное поведение ранее наблюдалось только у людей и шимпанзе. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Некоторые, особенно изобретательные особи этого вида, обучающиеся лучше других, могут изготавливать инструменты для добывания пищи. Ученые Венского университета выяснили, что инструменты какада представляют собой целый набор из трех типов "столовых принадлежностей", каждый из которых имеет свое предназначение. В новом исследовании выясняли, понимают ли сами птицы, пользующиеся разными типами инструментов для достижения единой цели, и когда у них действительно есть потребность.

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На этот эксперимент ученых вдохновили опыты по шимпанзе. Эти приматы достают насекомых из термитников, используя короткую ветку, чтобы сделать в термитнике отверстие и вытаскивать термитов. Однако, в зависимости от того, закрыт ли термитник, или нет, шимпанзе приносили к нему и короткую, и длинную ветви или же только длинную, подстраивая инструменты под нужды.

Какаду показали прозрачную коробку, в которой поместили орех кешью:

В первом случае птицам нужно короткой палочкой проколоть переднюю мембрану коробки, а длинной достать орех. 7 из 10 птиц успешно справились с задачей, которой нет аналогов в естественных условиях; Затем какаду дали такую же коробку или коробку без мембраны, где достаточно было воспользоваться только длинной палочкой. Эти инструменты нужно было донести до коробок с препятствиями, через лестницу и участки, которые нужно было пролетать вертикально или горизонтально.

Птицы разобрались, в каких случаях им достаточно всего одного инструмента. Однако при выборе они часто хватались за один, потом опускали его и брали другой, потом тоже отпускали его и брали снова первый. В некоторых случаях такие действия увеличивали шанс взять правильный инструмент сразу, поэтому это может быть связано с процессом принятия решений и требует дальнейших исследований.

Когда для выполнения задачи требовался весь набор, птицы всегда приносили оба инструмента. Они переносили их либо одновременно, и такое поведение удивило ученых, либо же по одному. Какаду гораздо реже приносили весь набор, когда потребовался только один инструмент.

Результаты исследования показали, что танимбарскую какаду не только умеют изготовлять сложные инструменты, но и понимают, в каких случаях они нужны, что уподобляет их приматам.

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