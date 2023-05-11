Справится даже ребенок: рецепт быстрых хот-догов в духовке
Хот-доги, запеченные в духовке, станут отличным вариантом ужина: они очень быстро и просто готовятся, но порадуют вас вкусом. Рецепт настолько прост, что справится и ребенок. Конечно, под руководством родителей.
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Ингредиенты:
– булочки для хот-догов;
– сосиски;
– майонез;
– кетчуп;
– горчица;
– корнишоны;
– морковь по-корейски;
– сыр твердый.
Способ приготовления:
1. Разрежьте каждую булочку вдоль, добавьте любой соус по вкусу. Затем добавьте мелко порезанные огурцы, сосиску и морковь по-корейски.
2. Выложите хот-доги на противень, присыпьте сыром и отправьте в духовку, на 5-7 минут при 200-220 градусах.
3. Подавайте горячими.
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