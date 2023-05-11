Справится даже ребенок: рецепт быстрых хот-догов в духовке

Хот-доги, запеченные в духовке, станут отличным вариантом ужина: они очень быстро и просто готовятся, но порадуют вас вкусом. Рецепт настолько прост, что справится и ребенок. Конечно, под руководством родителей.

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Ингредиенты:

– булочки для хот-догов;

– сосиски;

– майонез;

– кетчуп;

– горчица;

– корнишоны;

– морковь по-корейски;

– сыр твердый.

Способ приготовления:

1. Разрежьте каждую булочку вдоль, добавьте любой соус по вкусу. Затем добавьте мелко порезанные огурцы, сосиску и морковь по-корейски.

2. Выложите хот-доги на противень, присыпьте сыром и отправьте в духовку, на 5-7 минут при 200-220 градусах.

3. Подавайте горячими.

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