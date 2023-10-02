Справится даже ребенок: рецепт яблочной шарлотки
Эту ароматную пышную шарлотку по рецепту от Shuba очень легко готовить, но результат получается невероятным. С приготовлением справится и ребенок.
Ингредиенты:
Яйца куриные – 4 шт.
Сахар – 1 стакан
Мука пшеничная – 1 стакан
Сахар ванильный – 8 г
Сода пищевая – 0,5 ч. л.
Уксус 9% – 1 ч. л.
Яблоки – 5 шт.
Корица – по вкусу
Сахарная пудра – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Очищенные яблоки нарежьте тонкими брусочками или пластинками. Накройте пленкой.
2. Для теста яйца взбейте в пышную пену, всыпьте сахар и взбейте до густой пышной массы. Добавьте соду, погашенную уксусом. Всыпьте просеянную муку и размешайте с помощью миксера.
3. Форму для выпечки смажьте растительным маслом, присыпьте мукой, встряхнув лишнее.
4. Нарезанные яблоки выложите на дно формы, залейте тестом, разровняйте ложкой.
5. Выпекайте духовку при 180 °C 30-40 минут.
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