Спрей против вредителей: как сделать отпугивание насекомых и личинок из бузины

Как сделать спрей из бузины для отпугивания вредителей на огороде и в саду

Жаркая пора наступила, а с ней и работа на огороде и в саду. Но если вы хотите наслаждаться овощами и плодами, необходимо убедиться, что они будут защищены от нависших вредителей.

Вместо химических препаратов, которые могут отрицательно влиять на окружающую среду, мы предложим вам экологичный вариант – самодельный спрей из бузины. Это природное средство не только отпугивает вредителей, но и придает вашим растениям дополнительные полезные свойства.

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Бузина – это дерево или куст, известный своими противогрибковыми, противомикробными и отпугивающими свойствами. В своих ягодах и цветках она содержит вещество псевдоалкалоида, которое играет роль репеллента для многих вредителей.

Итак, вот как вы можете сделать самодельный спрей из бузины:

Собирайте бузину. Вы можете собрать бузинные цветы во время их цветения. Они должны быть свежими и без повреждений. Учтите, что не все виды бузины пригодны для использования. Обратитесь к справочнику или консультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что у вас есть правильное растение; Подготовьте спрей. Чтобы сделать спрей вам понадобится чистый контейнер с удобным распылителем. Засыпьте контейнер свежими бузинными цветами. Важно, чтобы цветы были сухими и свободными от любых загрязнений; Добавьте воду. Залейте бузинные цветы чистой водой. Общее соотношение бузины и воды должно быть примерно 1:1. Оставьте смесь на ночь или в течение 24 часов, чтобы цветы отдавали свои полезные вещества воде; Процедите смесь. После того, как бузинные цветы пропустили свои свойства в воду, процедите смесь, удалив цветы. Вы можете использовать фильтр или сито для получения чистого раствора; Разместите защитный агент (по желанию). Чтобы улучшить эффективность спрея и увеличить продолжительность его действия, вы можете добавить несколько капель эфирных масел, которые также будут отпугивать вредителей. Особенно эффективны масла лаванды, розмарина или чайного дерева; Храните и используйте. Убедитесь, что спрей из бузины хранится в чистом и герметичном контейнере. Храните его в холодном, черном месте. Перед использованием хорошо встряхните спрей и распилите его на растения в своем саду или огороде.

В зависимости от интенсивности вредителей и частоты их появления используйте спрей из бузины на своих растениях регулярно или по необходимости. Лучше распылять его утром или вечером, когда солнце не слишком активно и температура воздуха еще не слишком высока.

Не забывайте, что спрей из бузины является естественным репеллентом и не всегда может быть на 100% эффективным. Он может помочь отпугнуть некоторых вредителей, но не гарантирует полную защиту. Если проблема с вредителями в вашем огороде или в саду очень серьезна, рекомендуется обратиться к специалистам или использовать другие методы контроля вредителей.

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