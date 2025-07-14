США предоставят Украине рекордные объемы оружия и обещают 'кувалду' для экономики Путина - Грэм

В воскресенье, 13 июля, сенатор Линдси Грэм заявил, что "приближается поворотный момент в отношении вторжения России в Украину" и что в ближайшие дни "вы увидите рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защитить себя".

"В течение месяцев президент Трамп пытался заманить Путина за стол мирных переговоров. Он ввел тарифы против стран, разрешающих импорт фентанила в нашу страну, другое плохое поведение – он оставил дверь открытой по отношению к России. Эта дверь вот-вот закроется", – отметил Грэм в телеэфире. Об этом сообщает CBS News.

Сенатор Грэм также сказал, что вместе с Ричардом Блюменталем, сенатором-демократом от Коннектикута, который также был в эфире CBS News, он возглавляет группу из 85 соавторов законопроекта о санкциях. По его словам, этот законопроект предоставит президенту Трампу "рычаг для борьбы с экономикой Путина и странами, поддерживающими его военную агрессию".

Сенатор-республиканец подчеркнул, что страны, такие как Китай, Индия и Бразилия, продолжают покупать нефть и другие ресурсы у России, отметив, что эти средства используются Путиным для ведения войны. Он добавил, что санкционный пакет предоставит президенту США возможность накладывать пошлины на продукцию из любой страны, поддерживающей Россию, устанавливая их на уровне до 500%. Это позволит президенту обладать "максимальной гибкостью" в регулировании пошлин.

"Мы преследуем людей, которые держат Путина у власти и вводим дополнительные санкции против самой России. Это действительно кувалда, доступная президенту Трампа, чтобы положить конец этой войне", – отметил Грэм.

CBS News сообщило, что после разговора с российским диктатором в начале июля Трамп заявил, что его администрация отправит больше оборонительного оружия в Украину. Это произошло через несколько дней после того, как были приостановлены некоторые поставки, когда Россия атаковала Украину ракетами и дронами.

"Путин неправильно относится к людям. Он убивает слишком много людей. Итак, мы присылаем Украине оборонительное оружие, и я это одобрил", – сказал Трамп 8 июля на заседании в Белом доме.

Президент США также отметил, что серьезно рассматривает законопроект о санкциях.

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CBS News сообщил, что лидер большинства в Сенате, Джон Тун, заявил на прошлой неделе о "значительном прогрессе" в доработке законопроекта по санкциям. Он выразил надежду, что этот документ может быть готов к рассмотрению в Сенате уже к завершению текущего рабочего периода, который завершается 1 августа.

13 июля Блюменталь заявил, что европейские лидеры "полностью поддерживают" США в отношении санкций, подчеркнув, что "все европейские партнеры, которые были на встрече, что мы с сенатором Грэмом провели в Европе, отмечали важность принять эти меры именно сейчас".

"Самое важное, я думаю, на данный момент – это наше единство. Сенатор Грэм и я, республиканец и демократ, объединяемся, европейские лидеры с разными взглядами тоже едины", – отметил он.

Эти высказывания прозвучали на фоне того, что Трамп рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины впервые с момента его вступления в президенты США в январе, сообщили CBS News со ссылкой на несколько дипломатических источников. Отвечая на вопрос о дополнительной поддержке Украины от США, Грэм намекнул на заявление Трампа в отношении России, которое он планирует сделать 14 июля, отметив, что "идея продажи оружия для помощи Украине от Америки чрезвычайно актуальна".

"Мы дали Украине многое. Мы дали деньги. Мы оказали им военную помощь. Сейчас у нас есть соглашение с Украиной по поводу полезных ископаемых, которое стоит триллионы долларов. Поэтому я не хочу опережать президента, но следите за новостями о конфискованных активах", – отметил Грэм.

Европейские лидеры, по словам Блюменталя, работают над механизмом использования хотя бы части замороженных российских активов. Он также предположил, что Соединенные Штаты могут предоставить доступ к 5 миллиардам долларов, которые уже были конфискованы. "По моему мнению, пора действовать", – подчеркнул сенатор от Демократической партии.

Френч Гилл, республиканка из Арканзаса и член Палаты представителей, во время своего выступления на CBS News также подчеркнула, что нынешний момент является наиболее подходящим для активных действий.

"Я думаю, что президенту (Дональду Трампу – ред.) пора конвертировать эти конфискованные активы на трастовый счет в пользу Украины", – заявила она.

Грэм сообщил, что в ближайшие дни ожидается беспрецедентная поставка вооружения для усиления обороны Украины, а также введение новых пошлин и санкций, которыми сможет воспользоваться Трамп, и рост помощи со стороны европейских стран.

"Путин ошибся. В течение шести месяцев президент Трамп пытался заманить Путина за стол переговоров. Атаки усиливались, а не уменьшались. Одна из самых больших ошибок Путина – это играть с Трампом", – отметил Грэм.

Напомним, ранее Трамп впервые признал, что не уверен, что ему удастся остановить российско-украинскую войну.

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