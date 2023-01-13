США зафиксировали увеличение количества НЛО над Пентагоном в 2022 году: опубликованы отчеты

В США зафиксировали увеличение количества НЛО над Пентагоном в 2022 году. Американское правительство получило более 350 новых сообщений о неизвестных объектах в небе.

Об этом говорится в обнародованном годовом отчете об НЛО 2022 года. Это может свидетельствовать о том, что правительство США всерьез относится к этому вопросу.

12 января Управление директора национальной разведки Пентагона (ODNI) после многомесячной задержки опубликовало незасекреченный "Годовой отчет о непознанных воздушных явлениях за 2022 год".

Как пишет CNN, правительство США получило более 350 новых сообщений о "непознанном воздушном объекте", более известном как НЛО, с марта 2021 года. Приблизительно половина из них до сих пор не имеет объяснения, согласно отчету Офиса директора Национальной разведки.

Офис Пентагона, ответственный за отслеживание и изучение наблюдений, предварительно идентифицировал 163 отчета как "воздушные шары или воздушные шары-сущности". Несколько других сообщений были связаны с беспилотниками, птицами, погодными явлениями или мусором в воздухе, например пластиковыми пакетами.

Как предупредили в отчете, "первоначальные характеристики не означают положительно решенные или неидентифицированные". Остальные 171 зарегистрированные случаи наблюдения UAP или НЛО остаются непонятными для правительства США.

"Некоторые из этих бесхарактерных UAP, похоже, продемонстрировали необычные летные характеристики или производительность и требуют дальнейшего анализа", – говорится в отчете.

Словом, разведывательное сообщество и Пентагон до сих пор не объясняют по крайней мере некоторые из серии таинственных летающих объектов, которые за последние несколько десятилетий были замечены в ограниченном военном воздушном пространстве.

В то же время большинство новых сообщений поступило от пилотов и операторов ВМС и ВВС США, "которые были свидетелями UAP при исполнении своих оперативных обязанностей и сообщили о происходящем".

Хотя отчет предупреждал, что UAP "составляет безопасность полета и опасность столкновений для воздушных средств", что может потребовать от пилотов "корректировать схему полета", в отчете указано, что на сегодняшний день не было сообщений о столкновениях между самолетами США и UAP.

Министерство обороны под давлением Конгресса по расследованию так называемых наблюдений НЛО или UAP активно поощряло пилотов и другой персонал сообщать о необъяснимых наблюдениях.

В этом отчете было изучено 144 сообщения об UAP, только одно из которых ученые смогли объяснить до конца исследования. Они не нашли доказательств того, что увиденное является либо внеземной жизнью, либо большим технологическим прогрессом иностранного противника, такого как Россия или Китай, но признают, что это возможное объяснение.

Увеличение количества зарегистрированных случаев НЛО свидетельствует о том, что люди лучше понимают возможные угрозы.

Пентагон не исключает возможность того, что наблюдения могут представлять платформу для сбора иностранной разведкой данных. Однако следователи, похоже, не собрали никаких доказательств в поддержку этого заключения.

Данные для отчета были получены от различных разведывательных и военных разведывательных служб, Федерального управления авиации, Национального управления океанографии и атмосферы (NOAA), Министерства энергетики (DoE) и NASA.

Ученые из Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук (НАН) Украины заявили, что не раз замечали над Киевом и областью непознанные летающие объекты (НЛО). Исследователи также указывают, что видящие НЛО настолько быстры, что их трудно сфотографировать.

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