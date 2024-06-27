Ссылается на перепись от 2001 года: Орбан требует признания всего Закарпатья 'традиционно венгерским' - СМИ

Венгрия выдвинула низкие требования по защите прав национальных меньшинств в Украине, среди которых ключевым является признание всего Закарпатья "традиционно венгерским". Этот вопрос стал камнем преткновения в отношениях между двумя странами. Согласно переписи населения 2001 года, доля венгров в Закарпатье составила более

В действующем законодательстве Украины предусмотрены особые права для национальных меньшинств в местах, где их количество составляет от 15% до 10% за последние 100 лет. Протест Венгрия считает это недостаточным и требует автоматического признания "традиционно венгерскими" всех населенных пунктов Закарпатья, даже тех, где венгры исторически не проживали, говорится в статье "Европейской правды".

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Правительство Орбана также требует отмены нормы о 10% представителей национальных меньшинств в населенных пунктах. Будапешт настаивает, чтобы если любое количество венгров проживало традиционно на определенной территории, то эта территория автоматически признавалась "венгерской". Кроме того, венгерское правительство требует от Украины отказаться от решений местных советов в этом процессе и сделать присвоение статуса автоматическим.

Важным требованием Венгрии является использование данных переписи населения 2001 для определения доли венгров на Закарпатье, несмотря на то, что за это время количество венгров в регионе уменьшилось почти вдвое. В Будапеште видят, что доля венгерского населения упала менее 10% и хотят использовать эту историческую возможность, чтобы шанс заставить Украину признать Закарпатье "венгерским".

Ранее эксперты отмечали, что Орбан расчищает путь российским танкам и ракетам в Европу.

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